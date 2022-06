“Così la pace si allontana”: l’Italia risponde alla Russia (Di martedì 7 giugno 2022) Le affermazioni di Medvedev sono “gravissime”, “pericolose” e “inaccettabili”. Non nasconde la preoccupazione Luigi Di Maio nel rispondere alle ultime dichiarazioni rilasciate dall’ex presidente russo Dmitrij Medvedev. “Ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo”, ha aggiunto il ministro degli Esteri italiano. Medvedev, infatti, ha recentemente sparato a zero sull’Occidente. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 7 giugno 2022) Le affermazioni di Medvedev sono “gravissime”, “pericolose” e “inaccettabili”. Non nasconde la preoccupazione Luigi Di Maio nelre alle ultime dichiarazioni rilasciate dall’ex presidente russo Dmitrij Medvedev. “Ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo”, ha aggiunto il ministro degli Esteri italiano. Medvedev, infatti, ha recentemente sparato a zero sull’Occidente. InsideOver.

Di Maio:frasi Medvedev allontanano pace ...pace "Gravissime e pericolose le affermazioni di Medvedev. Parole inaccettabili, che ci preoccupano fortemente, anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo". Così una ... ..."Gravissime e pericolose le affermazioni di Medvedev. Parole inaccettabili, che ci preoccupano fortemente, anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo".una ...