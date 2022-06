Cosa prevede l’accordo per il caricatore universale raggiunto dall’Ue (Di martedì 7 giugno 2022) La battaglia del caricatore unico va avanti da tempo: da un lato ci sono governi e paesi che vogliono, per proteggere i diritti dei consumatori e l’ambiente, garantire la possibilità per tutti di utilizzare un solo caricabatterie per più dispositivi a prescindere dalla natura degli stessi e dalla marca. Dall’altro, ovviamente, troviamo le Big Tech (in prima fila Apple) che sostengono come l’esistenza di questo caricatore universale andrebbe a inibire il progresso tecnologico. dall’Ue arriva la conferma che, a tal proposito, un accordo è stato trovato: la direttiva approvata propone un unico caricabatterie Usb-C che possa ricaricare cellulari, tablet, e-reader, fotocamere e tutta un’altra serie di altri dispositivi elettronici escludendo unicamente i pc portatili. LEGGI ANCHE >>> Apple dice alla UE che il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 7 giugno 2022) La battaglia delunico va avanti da tempo: da un lato ci sono governi e paesi che vogliono, per proteggere i diritti dei consumatori e l’ambiente, garantire la possibilità per tutti di utilizzare un solo caricabatterie per più dispositivi a prescindere dalla natura degli stessi e dalla marca. Dall’altro, ovviamente, troviamo le Big Tech (in prima fila Apple) che sostengono come l’esistenza di questoandrebbe a inibire il progresso tecnologico.arriva la conferma che, a tal proposito, un accordo è stato trovato: la direttiva approvata propone un unico caricabatterie Usb-C che possa ricaricare cellulari, tablet, e-reader, fotocamere e tutta un’altra serie di altri dispositivi elettronici escludendo unicamente i pc portatili. LEGGI ANCHE >>> Apple dice alla UE che il ...

