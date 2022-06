CorSport: accordo vicino per Deulofeu, tra Udinese e Napoli ballano solo 2 milioni (Di martedì 7 giugno 2022) “Mertens più lontano, Deulofeu più vicino”. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Il Napoli vuole Gerard, il catalano, ma prima di tutto bisognerà limare ancora un po’ le differenze. Con l’Udinese, proprietario del cartellino, e poi con il giocatore: non sono distanze siderali, anzi, ma il mercato è un gioco di incastri e di esigenze e quella primaria del club azzurro è ormai arcinota: diminuire il tetto ingaggi”. “Cosa manca? Dicevamo: il Napoli ha aperto al ritocco della prima offerta da 13 milioni e può spingersi a 18; da Udine, nel frattempo, hanno dimostrato disponibilità a scendere da 25 a 20 milioni e ciò significa che l’accordo è davvero a un centimetro. Gerard, già titolare di un ingaggio importante, aspira a migliorare ma è consapevole di non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) “Mertens più lontano,più”. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Ilvuole Gerard, il catalano, ma prima di tutto bisognerà limare ancora un po’ le differenze. Con l’, proprietario del cartellino, e poi con il giocatore: non sono distanze siderali, anzi, ma il mercato è un gioco di incastri e di esigenze e quella primaria del club azzurro è ormai arcinota: diminuire il tetto ingaggi”. “Cosa manca? Dicevamo: ilha aperto al ritocco della prima offerta da 13e può spingersi a 18; da Udine, nel frattempo, hanno dimostrato disponibilità a scendere da 25 a 20e ciò significa che l’è davvero a un centimetro. Gerard, già titolare di un ingaggio importante, aspira a migliorare ma è consapevole di non ...

Advertising

napolista : CorSport: accordo vicino per #Deulofeu, tra Udinese e Napoli ballano solo 2 milioni Il club di De Laurentiis è dis… - ZonaBianconeri : RT @capuanogio: ?? #Pogba è negli Stati Uniti per le sue vacanze e ha già sostenuto negli States una prima parte approfondita delle visite… - capuanogio : ?? #Pogba è negli Stati Uniti per le sue vacanze e ha già sostenuto negli States una prima parte approfondita delle… - Moixus1970 : RT @capuanogio: Accordo tra #Inter e #Inzaghi per il prolungamento fino al 2024 con stipendio aumentato da 4 a 5,5 milioni di euro netti. C… - TW_Bruce_Wayne : RT @capuanogio: Accordo tra #Inter e #Inzaghi per il prolungamento fino al 2024 con stipendio aumentato da 4 a 5,5 milioni di euro netti. C… -

CorSport - 'Il bivio di Soleri. Ma in testa c'è solo il Palermo' Il club rosanero ha la possibilità di riscattare Soleri e, se la dirigenza rosanero dovesse scegliere così, il Padova non potrebbe trattenerlo, dato che nell'accordo non è stato inserito un ... CorSport: Fabian Ruiz rischia di diventare il nuovo Milik Il Napoli gli ha proposto il rinnovo fino al 2024 con ritocco e clausola di 30 milioni, ma non c'è accordo. A gennaio potrebbe liberarsi a zero Torino 07/05/2022 - campionato di calcio serie A / Torino - Napoli / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Fabian Ruiz Fabian Ruiz rischia di ... Corriere dello Sport Corsport - Pogba a luglio "Inzaghi alla firma", titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport in apertura. Incontro con Marotta del tecnico nerazzurro, il cui contratto verrà prolungato ... Corsport - Pogba e Juve, tempo di accordo Su Corsport: "Pogba alla Juve è tempo d'accordo". Riecco Paul sei anni dopo: trattativa caldissima per il centrocampista. Ufficializzato l'addio allo United, il francese ha scelto nuovamente i biancon ... Il club rosanero ha la possibilità di riscattare Soleri e, se la dirigenza rosanero dovesse scegliere così, il Padova non potrebbe trattenerlo, dato che nell'non è stato inserito un ...Il Napoli gli ha proposto il rinnovo fino al 2024 con ritocco e clausola di 30 milioni, ma non c'è. A gennaio potrebbe liberarsi a zero Torino 07/05/2022 - campionato di calcio serie A / Torino - Napoli / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Fabian Ruiz Fabian Ruiz rischia di ... Sabatini attacca Iervolino: "Dice che sono bugiardo Lo porto in tribunale" "Inzaghi alla firma", titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport in apertura. Incontro con Marotta del tecnico nerazzurro, il cui contratto verrà prolungato ...Su Corsport: "Pogba alla Juve è tempo d'accordo". Riecco Paul sei anni dopo: trattativa caldissima per il centrocampista. Ufficializzato l'addio allo United, il francese ha scelto nuovamente i biancon ...