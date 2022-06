Corridoi per il grano da Odessa, c'è l'intesa tra Russia e Turchia (Di martedì 7 giugno 2022) Erdogan ci ha scommesso, sul suo ruolo chiave nella guerra del grano. Ora cala le sue carte. E il suo piano per sbloccare la crisi alimentare mondiale avrebbe già incassato l'approvazione del Cremlino. Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) Erdogan ci ha scommesso, sul suo ruolo chiave nella guerra del. Ora cala le sue carte. E il suo piano per sbloccare la crisi alimentare mondiale avrebbe già incassato l'approvazione del Cremlino.

Advertising

lindahogws : no saltello per i corridoi perché camminare è passato di moda - pierbaroni : RT @FrancescoTedes2: Per la Festa della Repubblica italiana, i profughi dei corridoi umanitari al Quirinale - pierbaroni : RT @paolagermano1: Per la Festa della Repubblica italiana, i profughi dei corridoi umanitari al Quirinale - pierbaroni : RT @RomanoAng: Per la Festa della Repubblica italiana, i profughi dei corridoi umanitari al Quirinale - AlbertoGaffi : RT @fercoras: Quando al supermercato cambiano la disposizione dei prodotti, cominci a vagare per i corridoi e metti nel carrello quello che… -