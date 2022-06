Coronavirus in risalita in Sicilia con 2924 nuovi casi: 238 a Ragusa (Di martedì 7 giugno 2022) Ragusa – Altri238 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Ragusa. Fanno parte dei 2.924 nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 19.351 tamponi processati in Sicilia.Ieri i nuovi positivi erano 756.Il tasso di positività sale al 15,1%, ieri era al 12,4%. La Sicilia è al terzo posto per contagi.Gli attuali positivi sono 60.983 con un aumento di 895 casi.I guariti sono 2483 mentre le vittime sono 14 e portano il totale dei decessi a 10.999.Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 546, quattro in più di ieri, in terapia intensiva sono 27, uno in più rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 903 casi, Catania 862, Messina 311, Siracusa 324, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 7 giugno 2022)– Altri238diin provincia di. Fanno parte dei 2.924di Covid19 registrati a fronte di 19.351 tamponi processati in.Ieri ipositivi erano 756.Il tasso di positività sale al 15,1%, ieri era al 12,4%. Laè al terzo posto per contagi.Gli attuali positivi sono 60.983 con un aumento di 895.I guariti sono 2483 mentre le vittime sono 14 e portano il totale dei decessi a 10.999.Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 546, quattro in più di ieri, in terapia intensiva sono 27, uno in più rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 903, Catania 862, Messina 311, Siracusa 324, ...

