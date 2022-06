Coronavirus, 28.082 nuovi casi e 70 decessi. Nei primi due giorni della settimana si inverte la tendenza delle diagnosi (Di martedì 7 giugno 2022) Nei primi due giorni della settimana per la prima volta da molto tempo si inverte il trend dei casi, tornando a crescere. Una ripresa lieve, ma sensibile. Con le 28.082 diagnosi accertate nelle ultime 24 ore diventano infatti 36.594 i positivi rintracciati da lunedì, circa 5mila in più degli stessi giorni della scorsa settimana. Gli oltre 28mila nuovi infetti sono stati rintracciati tra i 233.553 tamponi processati, di cui 175.239 test rapidi. L’incidenza è al 12%. I decessi riportati nel bollettino sono 70. Al momento continuano comunque a scendere i ricoverati in area medica (-111) mentre restano stabili le terapie intensive (+2) in un giorno da 16 ingressi. Oltre ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Neidueper la prima volta da molto tempo siil trend dei, tornando a crescere. Una ripresa lieve, ma sensibile. Con le 28.082accertate nelle ultime 24 ore diventano infatti 36.594 i positivi rintracciati da lunedì, circa 5mila in più degli stessiscorsa. Gli oltre 28milainfetti sono stati rintracciati tra i 233.553 tamponi processati, di cui 175.239 test rapidi. L’incidenza è al 12%. Iriportati nel bollettino sono 70. Al momento continuano comunque a scendere i ricoverati in area medica (-111) mentre restano stabili le terapie intensive (+2) in un giorno da 16 ingressi. Oltre ai ...

