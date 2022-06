Coppa Italia padel: i risultati finali (Di martedì 7 giugno 2022) Conclusa la prima edizione della Coppa Italia agonistica: trionfano CC Aniene al maschile e K padel al femminile Leggi su federtennis (Di martedì 7 giugno 2022) Conclusa la prima edizione dellaagonistica: trionfano CC Aniene al maschile e Kal femminile

Advertising

juventusfc : Finale di Coppa Italia contro il Parma ?????? Gara d'andata 1??/2?? La decide Porrini ?? #GoalOfTheDay - Eurosport_IT : Una serata magica, per la 10a volta nella storia: la Pro Recco Waterpolo è Campione d'Europa! ??????? L'impresa a Bel… - WhoScored : ?? Ivan Perisic's final 10 appearances for Inter: ? vs Sampdoria ??? vs Cagliari ?? vs Juve (to win Coppa Italia) ?… - PrinceOfXtreme : RT @juventusfc: Finale di Coppa Italia contro il Parma ?????? Gara d'andata 1??/2?? La decide Porrini ?? #GoalOfTheDay - SeTuFossiMe : @dondo_rosanna @bettercall_pier C'hai vinto una coppa italia coi rigorini cosa parlia a fare -