Coppa Belardinelli: i risultati dopo la terza giornata (Di martedì 7 giugno 2022) Si è concluso il terzo giorno di gara dell'edizione 2022 della manifestazione riservata alle squadre regionali Under 11 e Under 12, in corso di svolgimento sui campi del Centro Federale Estivo di Castel di Sangro Leggi su federtennis (Di martedì 7 giugno 2022) Si è concluso il terzo giorno di gara dell'edizione 2022 della manifestazione riservata alle squadre regionali Under 11 e Under 12, in corso di svolgimento sui campi del Centro Federale Estivo di Castel di Sangro

Advertising

FandangoLibri : RT @UggeriRoberto: “Bisogna esaltare le tue doti ma, se non troviamo il tallone d’Achille dell’avversario, rischiamo di farci male lo stess… - Pierodesiderio6 : RT @UggeriRoberto: “Bisogna esaltare le tue doti ma, se non troviamo il tallone d’Achille dell’avversario, rischiamo di farci male lo stess… - paolobertolucci : RT @UggeriRoberto: “Bisogna esaltare le tue doti ma, se non troviamo il tallone d’Achille dell’avversario, rischiamo di farci male lo stess… - UggeriRoberto : “Bisogna esaltare le tue doti ma, se non troviamo il tallone d’Achille dell’avversario, rischiamo di farci male lo… -