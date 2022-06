Cooperazione, Sereni: "L'Italia presente in ogni situazione crisi" (Di martedì 7 giugno 2022) "In un mondo inquieto come quello in cui viviamo c'e' bisogno di piu' Cooperazione e l'Italia e' presente in ogni situazione di crisi''. Lo ha detto la vice ministra agli Esteri, Marina Sereni ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) "In un mondo inquieto come quello in cui viviamo c'e' bisogno di piu'e l'e'indi''. Lo ha detto la vice ministra agli Esteri, Marina...

Advertising

TV7Benevento : Cooperazione: Sereni, 'Ucraina prioritaria, ma non dimentichiamo altre crisi' - - TV7Benevento : Cooperazione: Sereni, ''Coopera 2022' occasione per valutare iniziative e aiuto umanitario' -… - LeFonti_Group : Quanto è importante la #sicurezzaalimentare? Secondo la Vice Ministra degli Esteri Marina Sereni: 'Per vincere la s… - cooperazione_it : Missione della VM @MarinaSereni in #Iraq. Nota @ItalyMFA - cooperazione_it : Missione della VM @MarinaSereni. Colloqui, accordi e incontri con la società civile. Leggi la nota @ItalyMFA ?? -