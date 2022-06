Cooperazione: Sereni, ''Coopera 2022' occasione per valutare iniziative e aiuto umanitario' (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - “Coopera 2022 sarà un'occasione fondamentale per far conoscere e valutare le iniziative della Cooperazione e dell'aiuto umanitario”. Lo ha detto la vice ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marina Sereni nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Farnesina di ‘Coopera 2022', che si terrà a Roma presso l'Auditorium della Conciliazione il 23 e 24 giugno. Il programma della seconda conferenza nazionale della Cooperazione allo sviluppo, ha aggiunto la Sereni, “è frutto di una collaborazione con tutti i soggetti della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - “sarà un'fondamentale per far conoscere eledellae dell'”. Lo ha detto la vice ministra degli Affari Esteri e dellaInternazionale Marinanel corso della conferenza stampa di presentazione alla Farnesina di ‘', che si terrà a Roma presso l'Auditorium della Conciliazione il 23 e 24 giugno. Il programma della seconda conferenza nazionale dellaallo sviluppo, ha aggiunto la, “è frutto di una collaborazione con tutti i soggetti della ...

