Contro le baby gang la Lega vuole abbassare a 12 anni l' età per la punibilità

(Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Presentata nel febbraio del 2019 e assegnata in sede referente alla commissione Giustizia della Camera a fine giugno dello stesso anno - anche se l'esame del testo non è mai stato avviato - la proposta di legge della, a prima firma Gianluca Cantalamessa, mira a introdurre una 'stretta'le cosiddette. La proposta abbassa infatti da 14 a 12 l'età minima in cui si può procedere penalmenteun minore. Per imputabilità si intende "la capacità d'intendere e di volere come condizione necessaria perché una persona possa essere considerata responsabile e chiamata a rispondere penalmente di un fatto da lei commesso". Per i minori di 14(legge vigente) o di 12 (se dovesse essere approvata la modifica proposta) l'incapacità di intendere e volere è presunta ...