Contrabbando ‘bionde’ su asse Napoli-Palermo | indagato | “Abbiamo fatto il record”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Le sigarette diarrivavano adaa bordo di auto prese a noleggio o su pullman di linea dentro le valigie che i corrieri portavano con sé. Un escamotage per far fronte agli ultimi sequestri delle Fiamme gialle che, però, non è servito. I finanzieri del Comando provinciale dihanno eseguito stamani 14 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, accusati di associazione a delinquere finalizzata aldi sigarette. Tre persone sono finite in carcere, otto ai domiciliari, mentre per altri tre è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del capoluogo siciliano su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Nei confronti di sei degli indagati è scattato ...