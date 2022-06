Contenuti d'odio diffusi via YouTube, Google è responsabile e deve risarcire (Di martedì 7 giugno 2022) Google guadagna soldi (anche) grazie ai video condivisi dagli utenti su YouTube, quindi è responsabile dei Contenuti diffusi tramite la piattaforma di video-sharing. E per questo deve pagare in caso di mancata rimozione di clip offensive, dalle quali ottiene un flusso di denaro. Da questo principio è partita la Corte federale australiana che ha intimato alla compagnia californiana di pagare 715.000 dollari australiani (equivalenti a poco più di 480.000 euro) all'ex politico John Barilaro, bersaglio di ripetute offese in alcuni filmati caricati su un canale YouTube. La questione è delicata perché da alcuni anni i legislatori australiani hanno deciso di dare un giro di vite ai Contenuti che circolano sulle più popolari e utilizzate piattaforme online, ... Leggi su panorama (Di martedì 7 giugno 2022)guadagna soldi (anche) grazie ai video condivisi dagli utenti su, quindi èdeitramite la piattaforma di video-sharing. E per questopagare in caso di mancata rimozione di clip offensive, dalle quali ottiene un flusso di denaro. Da questo principio è partita la Corte federale australiana che ha intimato alla compagnia californiana di pagare 715.000 dollari australiani (equivalenti a poco più di 480.000 euro) all'ex politico John Barilaro, bersaglio di ripetute offese in alcuni filmati caricati su un canale. La questione è delicata perché da alcuni anni i legislatori australiani hanno deciso di dare un giro di vite aiche circolano sulle più popolari e utilizzate piattaforme online, ...

