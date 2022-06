Conte fa il giro d’Italia, ma è senza candidati: l’obiettivo non sono le amministrative (Di martedì 7 giugno 2022) A Verona lo notarono subito. “Ma Giuseppe tu qui non hai neanche la lista…”. E lui subito pronto: “Si però abbiamo due candidati nella civica!”. Il tour elettorale del leader del M... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 giugno 2022) A Verona lo notarono subito. “Ma Giuseppe tu qui non hai neanche la lista…”. E lui subito pronto: “Si però abbiamo duenella civica!”. Il tour elettorale del leader del M...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

LinaPenny1 : RT @Biante74: @Elisa_Markuz81 Ho una idea. I sondaggi che girano sono fasulli o taroccati, infatti chiedendo in giro sento solo 2 partiti ,… - Biante74 : @Elisa_Markuz81 Ho una idea. I sondaggi che girano sono fasulli o taroccati, infatti chiedendo in giro sento solo 2… - trupponoemi02 : RT @C0R8N4: imbarazzante la dialettica e la capacità argomentativa delle badanti che nel giro di un'ora riescono a dire solo 'ratto, cinghi… - C0R8N4 : imbarazzante la dialettica e la capacità argomentativa delle badanti che nel giro di un'ora riescono a dire solo 'r… - LuciaLaVita1 : @RaiNews @reportrai3 Basta che vedono #Conte in giro per l'Italia con le pazze piene, incomincano con le palate di fango. -