Conte a Palermo, gli offrono cannoli ma lui dice di no. E tra la folla c’è chi pensa a Cuffaro: “Hai sbagliato presidente…” (Di martedì 7 giugno 2022) Giuseppe Conte mangia stigghiole ma rifiuta i cannoli. “Hai sbagliato presidente”, spiega qualcuno al giovane Luciano che si era presentato con un vassoio di cannoli pronti per il leader del Movimento 5 stelle. Il riferimento a Totò Cuffaro, che con i cannoli festeggiò la sua condanna per favoreggiamento alla mafia, scatena una risata tra il la coda di gente che segue l’ex presidente del consiglio a Palermo. Per Giuseppe Conte, nella seconda giornata del suo tour elettorale per le comunali del capoluogo siciliano, è un bagno di folla nella coloratissima Ballarò. Nel vivacissimo mercato palermitano il leader del M5s viene accolto da cori e offerte culinarie di vario genere. Ma dopo la stigghiola (budella di vitello) in realtà lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Giuseppemangia stigghiole ma rifiuta i. “Haipresidente”, spiega qualcuno al giovane Luciano che si era presentato con un vassoio dipronti per il leader del Movimento 5 stelle. Il riferimento a Totò, che con ifesteggiò la sua condanna per favoreggiamento alla mafia, scatena una risata tra il la coda di gente che segue l’ex presidente del consiglio a. Per Giuseppe, nella seconda giornata del suo tour elettorale per le comunali del capoluogo siciliano, è un bagno dinella coloratissima Ballarò. Nel vivacissimo mercato palermitano il leader del M5s viene accolto da cori e offerte culinarie di vario genere. Ma dopo la stigghiola (budella di vitello) in realtà lo ...

