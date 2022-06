Contagi di oggi: il bollettino del 7 giugno (Di martedì 7 giugno 2022) Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 7 giugno 2022, aggiornati alle 23:59 di ieri, i Contagi da Covid-19 in Italia sono 28.082 mentre 70 sono i decessi. Contagi di oggi: ulteriori dati Il tasso di positività si attesta al 12% (+0,7%). 30.848 sono i guariti. Aumentano le terapie intensive (+2). Calano i ricoveri nei reparti ordinari (-111). Quanti sono, in totale, gli italiani guariti da inizio pandemia? Gli attualmente positivi sono 628.977, cioè 2.371 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.543.136 gli italiani Contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.089. I dimessi e i guariti ... Leggi su zon (Di martedì 7 giugno 2022)diin Italia: appuntamento quotidiano con ildella Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di, 72022, aggiornati alle 23:59 di ieri, ida Covid-19 in Italia sono 28.082 mentre 70 sono i decessi.di: ulteriori dati Il tasso di positività si attesta al 12% (+0,7%). 30.848 sono i guariti. Aumentano le terapie intensive (+2). Calano i ricoveri nei reparti ordinari (-111). Quanti sono, in totale, gli italiani guariti da inizio pandemia? Gli attualmente positivi sono 628.977, cioè 2.371 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.543.136 gli italianiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.089. I dimessi e i guariti ...

