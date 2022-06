Conservatorio ricomincia l’era Meglio e annuncia i suoi obiettivi di mandato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Non ritengo che ci sia incompatibilità nella nomina. Se riterranno di impugnare questa nomina non ci sono problemi: sono qua, sono serena”. Caterinaprende il timone delNicola Sala e incontrando la Stampa si dice tranquilla a fronte dell’annuncio dato giorni addietro dall’ormai ex presidente Antonio Verga di una battaglia in ambiti giudiziari per l’avvenuta nomina da parte del Ministero della stessaal vertice dell’Istituto di piazza Arechi a causa di una asserita e presunta incompatibilità. La neo presidente ha poi ricordato quanto le era già capitato anni addietro per la stessa responsabilità affidatale: lain realtà è al terzoe già in occasione della prima nomina non si scatenarono applausi. “Già durante il primo ...