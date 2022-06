Comunali Padova, la denuncia del candidato del centrodestra: “Aggredito durante un evento elettorale”. Solidarietà del sindaco (Di martedì 7 giugno 2022) “Sono stato colpito da un violento pugno, sabato sera in mezzo alla gente, durante la Festa dello Sport”. E’ la denuncia di Francesco Peghin, candidato per il centrodestra alle elezioni amministrative di Padova. La notizia è stata diffusa il suo ufficio stampa. “Abbiamo aspettato che finisse la Festa dello Sport di San Bartolomeo-Montà per rispetto di chi ci ha ospitati. Ma adesso, a tutela delle persone che mi sono vicine, sono costretto a denunciare pubblicamente quello che ho già segnalato alla questura. Mentre eravamo a un tavolo con tanti candidati e persone vicine sono stato Aggredito da un signore che ha chiesto se ero io il candidato sindaco. Ho ricevuto un pugno molto forte all’improvviso e poi l’aggressore è scappato. Segue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) “Sono stato colpito da un violento pugno, sabato sera in mezzo alla gente,la Festa dello Sport”. E’ ladi Francesco Peghin,per ilalle elezioni amministrative di. La notizia è stata diffusa il suo ufficio stampa. “Abbiamo aspettato che finisse la Festa dello Sport di San Bartolomeo-Montà per rispetto di chi ci ha ospitati. Ma adesso, a tutela delle persone che mi sono vicine, sono costretto are pubblicamente quello che ho già segnalato alla questura. Mentre eravamo a un tavolo con tanti candidati e persone vicine sono statoda un signore che ha chiesto se ero io il. Ho ricevuto un pugno molto forte all’improvviso e poi l’aggressore è scappato. Segue ...

