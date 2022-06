“Come to Atalanta”: i tifosi nerazzurri invadono il profilo Instagram di De Ketelaere (Di martedì 7 giugno 2022) La voglia di vedere De Ketelaere con la maglia dell’Atalanta è tanta, arrivando addirittura a promuovere questo desiderio sui social. Sotto il post dell’attaccante nerazzurro su Instagram, presupponendo sia stato creato da qualche influencer nerazzurro, oltre 200 tifosi della Dea hanno “invaso” la sezione commenti, tutti con un solo grido di battaglia: “De Ketelare Come L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Un anno fa l’ottava sinfonia atalantina targata Luis Muriel contro il Cagliari Belotti è il centravanti che l’Atalanta vorrebbe acquistare (se dovesse partire Duvan Zapata) L’Atalanta osserva Demiral: ottima intesa con la Juventus (ma ora serve trattare sul prezzo) ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 7 giugno 2022) La voglia di vedere Decon la maglia dell’è tanta, arrivando addirittura a promuovere questo desiderio sui social. Sotto il post dell’attaccante nerazzurro su, presupponendo sia stato creato da qualche influencer nerazzurro, oltre 200della Dea hanno “invaso” la sezione commenti, tutti con un solo grido di battaglia: “De KetelareL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Un anno fa l’ottava sinfonia atalantina targata Luis Muriel contro il Cagliari Belotti è il centravanti che l’vorrebbe acquistare (se dovesse partire Duvan Zapata) L’osserva Demiral: ottima intesa con la Juventus (ma ora serve trattare sul prezzo) ...

