Come sono finita a lavorare con Piero Angela | Barbara Gallavotti confessa | l' errore che le ha cambiato la vita

«Volevo lavorare con Licia Colò, Alle falde del Kilimangiaro, ma il mio curriculum andò incontro a un'odissea negli uffici Rai e mi ritrovai a fare Ulisse, con Piero Angela. Cercavano autori. Io già avevo scritto libri, collaboravo con Galileo e tenevo una rubrica sull'Unità, ma il grande maestro mi sorprese: "Quale strumento musicale suona?" mi chiese». Non hai sbagliato risposta, suppongo... «Nella vita è anche questione di tasti. Io ho premuto quello giusto. Era il pianoforte e...». Ed è partita la sinfonia... «Anche nella comunicazione è questione di tasti, per fare passare il messaggio bisogna sapere quali toccare».Sei una musicista mancata? «Per niente, io ho sempre sognato di fare la giornalista. Mi sono laureata in Biologia, ma avevo considerato di iscrivermi a Lettere».

