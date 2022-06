Come fare turismo rispettando le regole. Non c’è solo tavolino-selvaggio (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non solo per tavolino-selvaggio, che ha allungato i suoi tentacoli persino in piazza del Gesù, in pieno centro storico. Non solo per l’occupazione contro ogni logica di spazi pubblici. Ma anche sul fronte dei trasporti e dei b&b abusivi, con il boom stagionale del turismo, a Napoli è in atto una vera e propria guerra. La Polizia Turistica, all’aeroporto di Capodichino, infatti, fa sapere che ha sanzionato 5 tassisti per diverse violazioni. Oltre la sanzione amministrativa, in alcuni casi, è scattata la segnalazione al Corso Pubblico. Come nel caso che ha visto uno di loro sanzionato poichè si è rifiutato di accompagnare una famiglia con 5 bambini (di cui uno lattante) in quanto si è rifiutato di praticare la tariffa predeterminata di 18 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nonper, che ha allungato i suoi tentacoli persino in piazza del Gesù, in pieno centro storico. Nonper l’occupazione contro ogni logica di spazi pubblici. Ma anche sul fronte dei trasporti e dei b&b abusivi, con il boom stagionale del, a Napoli è in atto una vera e propria guerra. La Polizia Turistica, all’aeroporto di Capodichino, infatti, fa sapere che ha sanzionato 5 tassisti per diverse violazioni. Oltre la sanzione amministrativa, in alcuni casi, è scattata la segnalazione al Corso Pubblico.nel caso che ha visto uno di loro sanzionato poichè si è rifiutato di accompagnare una famiglia con 5 bambini (di cui uno lattante) in quanto si è rifiutato di praticare la tariffa predeterminata di 18 ...

