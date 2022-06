Come conciliare salario minimo per legge e contrattazione collettiva (Di martedì 7 giugno 2022) L’Unione europea circa un anno fa aveva approvato a larga maggioranza la proposta che mira a stabilire i requisiti per garantire un salario minimo, in modo da conferire un livello di vita dignitoso per i lavoratori. Oggi 7 giugno si è raggiunto un accordo politico tra le istituzioni europee sulla direttiva, nel rispetto delle diverse impostazioni nazionali dei 27 Paesi. Fino ad oggi il minimo garantito per legge è previsto solo in sei Paesi dell’Unione europea: Danimarca, Finlandia, Svezia, Austria e Cipro. Mentre nel resto dell’Europa il salario minimo previsto dalla contrattazione collettiva oscilla tra i 332 euro della Bulgaria ai 2257 del Lussemburgo. Al salario minimo sembra favorevole il governatore della Banca ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) L’Unione europea circa un anno fa aveva approvato a larga maggioranza la proposta che mira a stabilire i requisiti per garantire un, in modo da conferire un livello di vita dignitoso per i lavoratori. Oggi 7 giugno si è raggiunto un accordo politico tra le istituzioni europee sulla direttiva, nel rispetto delle diverse impostazioni nazionali dei 27 Paesi. Fino ad oggi ilgarantito perè previsto solo in sei Paesi dell’Unione europea: Danimarca, Finlandia, Svezia, Austria e Cipro. Mentre nel resto dell’Europa ilprevisto dallaoscilla tra i 332 euro della Bulgaria ai 2257 del Lussemburgo. Alsembra favorevole il governatore della Banca ...

