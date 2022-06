Come cambia Meta dopo l'addio di Sheryl Sandberg (Di martedì 7 giugno 2022) Il numero due lascia dopo 14 anni in cui ha goduto di grande autonomia e ha influenzato enormemente lo sviluppo di Facebook: ora però Mark Zuckerberg vuole cambiare le cose Leggi su wired (Di martedì 7 giugno 2022) Il numero due lascia14 anni in cui ha goduto di grande autonomia e ha influenzato enormemente lo sviluppo di Facebook: ora però Mark Zuckerberg vuolere le cose

Advertising

ItaliaViva : Da un camaleonte come Conte, che cambia posizione a seconda del suo interlocutore, accetto lezioni solo sul numero… - reportrai3 : Passano quasi due anni, cambia il governo e vengono fuori le prime truffe legate ai bonus edili. 'Le cessioni di bo… - Maumol : Ungheria alleata di Mosca per portare scompiglio nella Nato e nell'Ue - ItaliaStartUp_ : Come cambia Meta dopo l'addio di Sheryl Sandberg - pattygatty65 : @NicolaPorro Ma tu guarda come si cambia idea , a seconda delle convenienze e degli ordini. Vorrei ricordare che TU… -