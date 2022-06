Come cambia la marcia di avvicinamento al mondiale invernale dei 5 maggiori campionati? (Di martedì 7 giugno 2022) É il primo mondiale invernale della storia. Posticipato nei mesi europei più freddi dell’anno per le temperature insostenibili che invece riscalderanno gli stadi del Qatar. Fischio d’inizio: 21 novembre con Senegal-Olanda allo stadio Al-Bayt di Al Khawr. Finalissima: 18 dicembre a Losail, a nord di Doha. Un intervallo che per la prima volta in assoluto vedrà protagoniste anche tre donne arbitro e tre assistenti: la francese Stephanie Frappart, Salima Mukansanga dal Ruanda e Yoshimi Yamashita, Giappone. Nel vecchio continente inizierà invece un valzer di incastri tra impegni di campionato, coppe e recuperi. Stravolta quindi la pianificazione dei cinque principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e La Liga sono pronti ai salti carpiati. Tutto sarà sospeso per l’intera durata del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 giugno 2022) É il primodella storia. Posticipato nei mesi europei più freddi dell’anno per le temperature insostenibili che invece riscalderanno gli stadi del Qatar. Fischio d’inizio: 21 novembre con Senegal-Olanda allo stadio Al-Bayt di Al Khawr. Finalissima: 18 dicembre a Losail, a nord di Doha. Un intervallo che per la prima volta in assoluto vedrà protagoniste anche tre donne arbitro e tre assistenti: la francese Stephanie Frappart, Salima Mukansanga dal Ruanda e Yoshimi Yamashita, Giappone. Nel vecchio continente inizierà invece un valzer di incastri tra impegni di campionato, coppe e recuperi. Stravolta quindi la pianificazione dei cinque principalieuropei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e La Liga sono pronti ai salti carpiati. Tutto sarà sospeso per l’intera durata del ...

Advertising

CittadinidiTwtt : Intelligenza artificiale: privacy, algoritmi, dati. Come cambia la vita dei cittadini? Una risposta a questo quesit… - ItaliaViva : Da un camaleonte come Conte, che cambia posizione a seconda del suo interlocutore, accetto lezioni solo sul numero… - reportrai3 : Passano quasi due anni, cambia il governo e vengono fuori le prime truffe legate ai bonus edili. 'Le cessioni di bo… - LoschiRoberto : @HSkelsen Cambia il soggetto/preda da cacciare, prima ???? poi occidente, come previsto. Lotte di successione per il trono di comando - Assoedilizia : RT @colomboclerici: Al #TheMedelan del #Cordusio ex #CreditoItaliano - #HouseofProgress - #Milan Design Week - #Milano - Re-Generation: th… -