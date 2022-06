Clerici: «Il calcio ha cominciato a farmi schifo negli anni 60, passai al basket ma poi arrivarono gli ultras anche lì» (Di martedì 7 giugno 2022) Gianni Clerici raccontò, in una vecchia intervista a Maurizio Crosetti per Repubblica Torino ripresa da Lo Slalom, che “il calcio, veramente, cominciò a farmi schifo negli anni 60”. “Scrissi una cosetta che si chiamava Fuori rosa, un romanzo sul declino di un campione che va a giocare in provincia, Bergamo o Brescia, il libro non lo dice, a occhio più Brescia che Bergamo, poi neanche più lì, infine ritrova un suo vecchio compagno, questo amico lo ospita e quando va ad allenarsi, perché lui ancora gioca e il protagonista invece no, quell’ altro non può fare a meno di scopargli la moglie. Mi chiamò Rivera, che conoscevo da quando andavo a scrivere le cronache di calcio sul Giorno, stile ironico e brillante, beh abbastanza, così mi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) Giraccontò, in una vecchia intervista a Maurizio Crosetti per Repubblica Torino ripresa da Lo Slalom, che “il, veramente, cominciò a60”. “Scrissi una cosetta che si chiamava Fuori rosa, un romanzo sul declino di un campione che va a giocare in provincia, Bergamo o Brescia, il libro non lo dice, a occhio più Brescia che Bergamo, poi nepiù lì, infine ritrova un suo vecchio compagno, questo amico lo ospita e quando va ad allenarsi, perché lui ancora gioca e il protagonista invece no, quell’ altro non può fare a meno di scopargli la moglie. Mi chiamò Rivera, che conoscevo da quando andavo a scrivere le cronache disul Giorno, stile ironico e brillante, beh abbastanza, così mi ...

