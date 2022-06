Advertising

setzu5 : Regalo 1000 euro a chi già percepisce reddito di cittadinanza che non compaiano da nessuna parte in quanto e un regalo - CerviniBruno : @Tboeri Eliminate subito il reddito di cittadinanza che sta creando una generazione di giovani smudollati e rammoll… - PSettequattro : @sgomberoCP Mortacc'....! Sarebbe stato un bel regalo alla cittadinanza sgomberare quella teppa nel giorno della festa della Repubblica - PSettequattro : @SciogliereFN Ufff ... Sarebbe stato un bel regalo alla cittadinanza sciogliere quella cosca nel giorno della festa della Repubblica - Patsab14 : @AndreaOrlandosp La delinquenza si diffonde soprattutto dove c'è miseria e nelle città del sud ce n'è tanta. Se con… -

ilGiornale.it

Io voglio riaffermare il principio che lanon è uno strumento di integrazione ma l'approdo di un processo che deve premiare chi ama un Paese e ne assorbe cultura e valori. Non si può ...... che hanno espresso il desiderio, comedi fine anno scolastico, di piantare un albero in un ... Una testimonianza per un futuraattiva e consapevole. "Cittadinanza regalo a chi odia l'Italia" L'Italia rischia di regalare la sua cittadinanza a chi la odia. Segnalano anche questo paradosso le scene inquietanti viste al Garda, con l'ostentata occupazione del territorio sfociata in un assedio ...“Credo nell’Italia che, però, smette di far emigrare i propri cervelli perché al Sud o ti becchi il reddito di cittadinanza o emigri. Questa alternativa non va bene. Bisogna creare dei posti di lavoro ...