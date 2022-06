Cinque evasioni in otto mesi | arrestato di nuovo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, ed altrettanti arresti, in: è il record di un trentaduenne napoletano, Luigi Diana, che ieri sera è finito in manette per l'ultima volta. L'uomo, da tempo ai domiciliari, è stato trovato fuori dalla sua abitazione dai carabinieri della stazione di Rione Traiano. E' ora in attesa di giudizio, sposto diai domiciliari. Quinta evasione, dunque, in 8: i precedenti il 24 maggio, il 9 gennaio, il 2 dicembre e il 5bre 2021.