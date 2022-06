Cinema in piazza, la serata per Giulio Regeni e i film del weekend (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo il grande successo della serata d’apertura a piazza San Cosimato con Pietro Castellitto e Valerio Lundini, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, giovedì 9 giugno il Cinema in piazza accende i proiettori anche al Parco della Cervelletta di Roma. Una serata con le famiglie di Giulio Regeni e Mario Paciolla alla Cervelletta L’apertura è affidata a una serata di impegno civile – realizzata in collaborazione con la rivista Confronti – alla quale parteciperanno, per la prima volta insieme, le famiglie di Giulio Regeni e Mario Paciolla. L’intento è quello di riflettere sui lati oscuri del potere e ricordare le sue vittime, grazie anche alla proiezione, per la prima volta sul grande schermo in ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo il grande successo dellad’apertura aSan Cosimato con Pietro Castellitto e Valerio Lundini, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, giovedì 9 giugno ilinaccende i proiettori anche al Parco della Cervelletta di Roma. Unacon le famiglie die Mario Paciolla alla Cervelletta L’apertura è affidata a unadi impegno civile – realizzata in collaborazione con la rivista Confronti – alla quale parteciperanno, per la prima volta insieme, le famiglie die Mario Paciolla. L’intento è quello di riflettere sui lati oscuri del potere e ricordare le sue vittime, grazie anche alla proiezione, per la prima volta sul grande schermo in ...

