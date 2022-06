Ciclismo: Richard Carapaz non parteciperà al Tour De France, il Campione Olimpico si prepara alla Vuelta (Di martedì 7 giugno 2022) Richard Carapaz non sarà presente al Tour De France 2022, celeberrima competizione di Ciclismo su strada in programma dal 1 al 24 luglio 2022. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato in occasione di una conferenza stampa allestita oggi, martedì 7 luglio. Il ciclista, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia, si concentrerà da ora in avanti sulla Vuelta di Spagna, il cui inizio è fissato per il 19 agosto. Il Campione Olimpico in carica si trova in questo momento in Patria, dunque in Ecuador, dove si riposerà riprendendo gradualmente gli allenamenti. “Il principale obiettivo sarà la Vuelta – ha detto Carapaz – Ora sono qui a casa poi riprenderò gli allenamenti. Queste sono le mie strade preferite, sono location ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022)non sarà presente alDe2022, celeberrima competizione disu strada in programma dal 1 al 24 luglio 2022. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato in occasione di una conferenza stampa allestita oggi, martedì 7 luglio. Il ciclista, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia, si concentrerà da ora in avanti sulladi Spagna, il cui inizio è fissato per il 19 agosto. Ilin carica si trova in questo momento in Patria, dunque in Ecuador, dove si riposerà riprendendo gradualmente gli allenamenti. “Il principale obiettivo sarà la– ha detto– Ora sono qui a casa poi riprenderò gli allenamenti. Queste sono le mie strade preferite, sono location ...

Eurosport_IT : Condividete la scelta di Carapaz? ??????????? #EurosportCICLISMO | #TDF | #LaVuelta | #Carapaz - Eurosport_IT : Niente Tour de France per Richard Carapaz ?????????? Scopri di più: - sportface2016 : #Ciclismo, Richard #Carapaz non sarà al via del #TourDeFrance2022: '#LaVuelta sarà l'obiettivo principale della sec… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Ciclismo, i big snobbano il Giro? Il Tour paga doppio: Il Giro d’Italia 2022 si è concluso con… - FrancescoTagli : RT @zaiapresidente: Hindley, primo australiano a vincere il Giro, iscrive il suo nome nell’albo d’oro delle maglie rosa giunte in Arena a q… -