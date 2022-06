Ciclismo, Danilo Di Luca: “Ciccone e Fortunato non sono campioni come Nibali. Pogacar dominerà al Tour, Caruso da top10” (Di martedì 7 giugno 2022) Danilo Di Luca è stato uno dei grandi del Ciclismo italiano nella prima decade del Nuovo Millennio. Un campione nelle Classiche, capace anche di eccellere nelle corse di tre settimane: i trionfi al Giro d’Italia 2007, Giro di Lombardia 2001 e Liegi-Bastogne-Liegi 2007 lo dimostrano. Oggi il Killer di Spoltore è un imprenditore di successo: la sua azienda produce biciclette professionali ed accessori di alta qualità. Con l’abruzzese abbiamo analizzato i temi caldi dell’ultimo Giro d’Italia, proiettandoci poi sull’imminente Tour de France. Richard Carapaz era il favorito per il Giro d’Italia 2022, tuttavia Jai Hindley si è rivelato superiore in salita. “La vittoria dell’australiano non è stata una sorpresa. Si vedeva che in salita pedalava molto bene“. Ti saresti aspettato Vincenzo Nibali al quarto ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022)Diè stato uno dei grandi delitaliano nella prima decade del Nuovo Millennio. Un campione nelle Classiche, capace anche di eccellere nelle corse di tre settimane: i trionfi al Giro d’Italia 2007, Giro di Lombardia 2001 e Liegi-Bastogne-Liegi 2007 lo dimostrano. Oggi il Killer di Spoltore è un imprenditore di successo: la sua azienda produce biciclette professionali ed accessori di alta qualità. Con l’abruzzese abbiamo analizzato i temi caldi dell’ultimo Giro d’Italia, proiettandoci poi sull’imminentede France. Richard Carapaz era il favorito per il Giro d’Italia 2022, tuttavia Jai Hindley si è rivelato superiore in salita. “La vittoria dell’australiano non è stata una sorpresa. Si vedeva che in salita pedalava molto bene“. Ti saresti aspettato Vincenzoal quarto ...

