Ci possiamo ‘fidare’ degli oroscopi? Ecco un vocabolario astrologico per capirci qualcosa e qualche suggerimento per l’estate

(Di martedì 7 giugno 2022) Esiste un’energia ancestrale sottilissima che lega la terra con il cielo. È un’energia antica come l’Universo, che da sempre ha portato gli uomini ad alzare gli occhi e scrutare il firmamento in cerca di risposte a quelle domande esistenziali che sempre lo tormentano. Dagli egizi al babilonesi, dagli antichi greci ai maya: tutti i popoli antichi hanno ideato e sviluppato un articolato sistema di lettura della volta celeste tuttora in uso: l’astrologia. Letteralmente, “astrologia” significa “i discorsi delle stelle” e questo è ciò che fa: ne osserva i movimenti e traduce l’influenza che potrebbero avere sui percorsi individuali e sul corso della storia. Il che non vuol dire assolutamente prevedere il futuro, questa è un’estrema banalizzazione consolidatasi nel corsoanni, ma piuttosto raccogliere input circa le forze che influiscono in un determinato periodo. Che ...