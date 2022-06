Chi prende il posto di Antonella Clerici nel mezzogiorno di RaiUno? Ecco chi è Tinto e cosa condurrà (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo anni passati a viaggiare per l’Italia, raccontando il territorio e diventando uno dei volti più riconoscibili nell’ambito del food e del wine, Nicola Prudente, conosciuto da tutti come Tinto, si prepara all’estate della svolta. In coppia con Roberta Morise sarà infatti il conduttore di Camper, il nuovo format del mezzogiorno estivo di Rai1 al via da lunedì 6 giugno, denso di collegamenti in diretta e reportage dalle iconiche località italiane di vacanza. “È la prima volta in una diretta quotidiana ma l’adrenalina della luce rossa accenderà la mia personalità”, racconta a FQ Magazine il conduttore quarantacinquenne, che ha macinato anni di gavetta in tv e che da quasi due decenni è al timone con Federico Quaranta di Decanter, la storica trasmissione di Radio2 che rimane un piccolo cult nonostante lo spostamento di orario (per fare spazio a Ti sento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo anni passati a viaggiare per l’Italia, raccontando il territorio e diventando uno dei volti più riconoscibili nell’ambito del food e del wine, Nicola Prudente, conosciuto da tutti come, si prepara all’estate della svolta. In coppia con Roberta Morise sarà infatti il conduttore di Camper, il nuovo format delestivo di Rai1 al via da lunedì 6 giugno, denso di collegamenti in diretta e reportage dalle iconiche località italiane di vacanza. “È la prima volta in una diretta quotidiana ma l’adrenalina della luce rossa accenderà la mia personalità”, racconta a FQ Magazine il conduttore quarantacinquenne, che ha macinato anni di gavetta in tv e che da quasi due decenni è al timone con Federico Quaranta di Decanter, la storica trasmissione di Radio2 che rimane un piccolo cult nonostante lo spostamento di orario (per fare spazio a Ti sento ...

