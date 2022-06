Chi l’ha visto, scoperta sconvolgente per Daniela. Dopo tanta sofferenza… Finalmente! – FOTO (Di martedì 7 giugno 2022) Una condizione davvero difficile quella che era stata raccontata anche nel noto programma di Rai 3. Ci sono grandi sviluppi positivi. Chi l’ha visto? è un noto e longevo programma… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 7 giugno 2022) Una condizione davvero difficile quella che era stata raccontata anche nel noto programma di Rai 3. Ci sono grandi sviluppi positivi. Chi? è un noto e longevo programma… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

marcodimaio : C’è un grande spazio politico a cui dare forma. Quello di chi si riconosce nell’agenda Draghi, che lo ha voluto al… - gippu1 : Chi ha avuto la fortuna di vederla in diretta non l'ha più dimenticata. Compie oggi 25 anni uno dei momenti che def… - LegaSalvini : Francesco #Storace: «Nel panorama televisivo Enrico Mentana è l’unico che fa servizio pubblico e ha deciso di “osar… - BabiucGeorgel : RT @itsmeback_: Tra qualche giorno scadrà l'obbligo per gli over50. Volevo dire a chi ha resistito: Siete stati grandiosi.?? A chi è stato r… - Ile2S : @vitalbaa Gentile Vitalba, lei è troppo severa nei confronti di Sallusti. Chi ha visto la trasmissione di Giletti d… -