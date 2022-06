Advertising

ligabue : Chi c'era tra i 100.000? #30anniinungiorno #4giugno #RCFArena - borghi_claudio : Il vecchio sistema. Comizio con cassetta di frutta nonostante i sinceri democratici dei centri sociali (e di un con… - borghi_claudio : Pur avendo non poche cose da fare sono andato a vedere se era vero. 1) La senatrice dice 'EVITARE... FUTURI GREEN P… - liberipensieri_ : RT @ligabue: Chi c'era tra i 100.000? #30anniinungiorno #4giugno #RCFArena - GianniRosa0 : @Adnkronos Abusivo. La Costituzione non contempla un secondo mandato. Il padre di questo sapete chi era? Consultare… -

LA NAZIONE

Nuove scadenze in arrivo per i documenti legati alla guida e alla circolazione stradale . L'delle proroghe automatiche a causa del Covid è finita e dal 29 giugno si torna alla normalità. ...non ...... nei cinque anni precedenti alla pandemia, questo datorimasto piuttosto stabile, la diffusione ... quello cioè relativo al progressivo invecchiamento della popolazione didona, a cui non fa ... Chi era Margherita Hack Ecco le scoperte che l'hanno resa la Signora delle Stelle 'Bastardi e imbranati', ha scritto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione russa. Mariupol è sull'orlo di un'epidemia "esplosiva" di colera. Accordo di ma ...(Adnkronos) - Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno, ancora non si trova e 'Chi l'ha visto', il programma condotto da Federica Sciarelli domani in prima serata su Rai 3, porta avanti la sua ...