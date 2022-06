Chi è Ugo Pellegrino, amministratore di Arcadia Yachts, boss in Incognito della seconda puntata? (Di martedì 7 giugno 2022) Questa sera, su Rai 2, alle ore 21:25, va in onda la seconda puntata della nuova stagione -la settima – di boss in Incognito, il programma condotto da Max Giusti, alla seconda stagione consecutiva alla guida del programma (in precedenza si sono alternati alla guida del format Costantino della Gherardesca, Flavio Insinna, Nicola Savino e Gabriele Corsi). Ancora una volta l’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero coordinare l’esperienza in Incognito di un dirigente o una dirigente d’azienda, adeguatamente camuffato/a per non farsi riconoscere dai propri dipendenti. In alcune occasioni può essere lo stesso conduttore ad intervenire in prima persona, sempre ovviamente camuffato in modo tale da risultare irriconoscibile. Questa seconda ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 7 giugno 2022) Questa sera, su Rai 2, alle ore 21:25, va in onda lanuova stagione -la settima – diin, il programma condotto da Max Giusti, allastagione consecutiva alla guida del programma (in precedenza si sono alternati alla guida del format CostantinoGherardesca, Flavio Insinna, Nicola Savino e Gabriele Corsi). Ancora una volta l’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero coordinare l’esperienza indi un dirigente o una dirigente d’azienda, adeguatamente camuffato/a per non farsi riconoscere dai propri dipendenti. In alcune occasioni può essere lo stesso conduttore ad intervenire in prima persona, sempre ovviamente camuffato in modo tale da risultare irriconoscibile. Questa...

