Chi è Naomi De Crescenzo, grande star di OnlyFans? Quanto guadagna la bella italo-brasiliana? (Di martedì 7 giugno 2022) Fra le sexy influencer più apprezzate di OnlyFans vi è sicuramente Naomi De Crescenzo. OnlyFans è un sito/social che consente agli utenti di condividere e visualizzare (anche a pagamento) contenuti molto piccanti. Si va dalle foto, ai video con tanto di nudo completo. Andiamo a conoscere meglio Naomi. Chi è Naomi De Crescenzo Naomi Selvaggia De Crescenzo è nata a in Brasile, a Guarapari nel 1995. E' una modella che da anni lavora e vive a Milano. E' stata tra le protagoniste della prima edizione del reality show di MTV Ex on the Beach nel 2018. Due anni prima, nel 2016 ha affermato: "Io sono esuberante, creativa, appariscente e dotata di un sano esibizionismo e sono diventata famosa non per mia volontà ma perché piace il mio ...

