CHE DIO CI AIUTI, ELENA SOFIA RICCI: ADDIO SUOR ANGELA, ORA SONO TERESA BATTAGLIA (Di martedì 7 giugno 2022) ELENA SOFIA RICCI lascia "Che Dio ci AIUTI". La settimana stagione, in onda il prossimo anno su Rai1, sarà così l'ultima con SUOR ANGELA. La sua partecipazione sarà limitata ad alcune puntate come vi avevamo anticipato su BubinoBlog. Ora l'attrice sta ultimando le riprese della serie thriller "Fiori sopra l'Inferno", attesa in autunno sempre sull'ammiraglia Rai. Interpreta TERESA BATTAGLIA, profiler dalle grandi doti ma colpita dall'Alzheimer. "Mi SONO innamorata subito di lei perché tiene insieme tutte le contraddizioni, è ruvida e accogliente. È sempre stata una donna indipendente e vive la paura che abbiamo tutti: perdere la memoria, il passato, l'autonomia. Combatte in modo commovente", racconta a Repubblica.

