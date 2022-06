Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci annuncia l’uscita di scena dalla serie e ne spiega il motivo (Di martedì 7 giugno 2022) Sono passati dodici anni da quando Elena Sofia Ricci ha interpretato per la prima volta l’amatissima Suor Angela nella serie tv di successo Che Dio ci aiuti, giunta alla settima edizione. Sappiamo già da tempo che la prossima stagione della serie targata Rai sarà l’ultima per Elena Sofia, e a confermare la notizia ci aveva pensato qualche mese fa Luca Bernabei, l’amministratore delegato di Lux Vide: Contrariamente a quanto si è letto su alcuni siti e testate giornalistiche, Elena Sofia Ricci farà ancora parte della nostra grande famiglia e in particolar modo di Che Dio ci aiuti 7. Elena sarà presente nella settima serie dal primo episodio sino ... Leggi su isaechia (Di martedì 7 giugno 2022) Sono passati dodici anni da quandoha interpretato per la prima volta l’amatissima Suor Angela nellatv di successo Che Dio ci, giunta alla settima edizione. Sappiamo già da tempo che la prossima stagione dellatargata Rai sarà l’ultima per, e a confermare la notizia ci aveva pensato qualche mese fa Luca Bernabei, l’amministratore delegato di Lux Vide: Contrariamente a quanto si è letto su alcuni siti e testate giornalistiche,farà ancora parte della nostra grande famiglia e in particolar modo di Che Dio ci7.sarà presente nella settimadal primo episodio sino ...

