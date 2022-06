Chailly e la lezione che lo spettatore maleducato e con il telefonino acceso non dimenticherà mai più

(Di martedì 7 giugno 2022) “Risponda pure, noi riprendiamo dopo”. Una risposta ironica, ma piccata. Unaa chi dimentica il proprio telefono accesso – nonostante tutte le indicazioni all’ingresso – in luoghi “sacri” come il Teatro alla Scala di Milano durante esibizioni e concerti. Lunedì sera, durante la seconda replica del concerto di cori e sinfonie verdiane diretto dal maestro Riccardo. E proprio lui si è rivolto al pubblico dopo che unoha ricevuto una “rumorosa chiamata” durante l’evento.blocca l’esecuzione di “Patria Oppressa” per colpa di un telefono Bacchetta posata sul leggio, in attesa che quel telefono smettesse di squillare. Poi l’invito a rispondere e quella (neanche troppo) sottile sottolineatura ironica: “Noi riprendiamo dopo”. Perché quel telefono ha iniziato a squillare nel bel mezzo ...

