Cesena, 13enne muore schiacciato da muletto in azienda agricola (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Tragedia ieri a Sant'Andrea in Bagnolo, Cesena, dove un 13enne è morto schiacciato dal muletto che stava guidando. Secondo una prima ricostruzione riferita dalla stampa locale il ragazzino è salito sul muletto da solo e dopo aver fatto alcuni metri, nell'azienda agricola di famiglia, il mezzo si è ribaltato finendo in un fosso, schiacciandolo. Sul posto sono giunti Polizia, Vigili del Fuoco e il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del bambino. L'articolo proviene da Italia Sera.

