Centri estivi al nido d'infanzia - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 7 giugno 2022) Fino a venerdì 17 sono aperte le iscrizioni al centro estivo del nido d'infanzia Comunale "Le Mimose" per bambini da 1 a 6 anni, il servizio sarà attivo dal 4 luglio al 12 agosto. Quest'anno il ... Leggi su lanazione (Di martedì 7 giugno 2022) Fino a venerdì 17 sono aperte le iscrizioni al centro estivo deld'Comunale "Le Mimose" per bambini da 1 a 6 anni, il servizio sarà attivo dal 4 luglio al 12 agosto. Quest'anno il ...

Centri estivi al nido d'infanzia - Cronaca - lanazione.it Fino a venerdì 17 sono aperte le iscrizioni al centro estivo del nido d'Infanzia Comunale "Le Mimose" per bambini da 1 a 6 anni, il servizio sarà attivo dal 4 luglio al 12 agosto. Quest'anno il servizio sarà attivo dal 4 luglio al 12 agosto.

Summer Camp Valdigne - I Centri estivi in Valdigne - I genitori dovranno compilare l'apposito modulo online presente nella sezione "Centri Estivi Summer Camp Valdigne 2022" all'indirizzo www.leonerosso.eu - La prima finestra di iscrizione è aperta.

Apre il centro estivo Amadori: un progetto da 300mila euro Ieri mattina ha aperto le sue porte a San Vittore il Centro Estivo Amadori realizzato in collaborazione con Artexplora, che fino al 29 luglio accoglierà 95 bambini da 3 a 14 anni, figli di dipendenti.