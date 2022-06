C'è l'accordo sul salario minimo in Europa, ma senza obbligo. Quindi... (Di martedì 7 giugno 2022) Non sarà vincolante per l’Italia l’intesa politica raggiunta la scorsa notte a Bruxelles sulla direttiva per l’introduzione del salario minimo: l’accordo, come ha sottolineato il commissario europeo al Lavoro Nicolas Schmit, punta a garantire "un tenore di vita dignitoso" ai lavoratori dei Paesi membri, rispettando però le tradizioni e le contrattazioni collettive dei 27 Stati. "Con l'impatto della guerra russa in Ucraina, è fondamentale proteggere i lavoratori a basso reddito”, ha spiegato in un tweet il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, secondo cui "queste regole sono un passo fondamentale per tutelare i lavoratori in tutta la nostra Ue, nel rispetto delle competenze nazionali e dell’autonomia delle parti sociali". “Le nuove regole tuteleranno la dignità del lavoro e faranno in modo che il lavoro paghi", ... Leggi su panorama (Di martedì 7 giugno 2022) Non sarà vincolante per l’Italia l’intesa politica raggiunta la scorsa notte a Bruxelles sulla direttiva per l’introduzione del: l’, come ha sottolineato il commissario europeo al Lavoro Nicolas Schmit, punta a garantire "un tenore di vita dignitoso" ai lavoratori dei Paesi membri, rispettando però le tradizioni e le contrattazioni collettive dei 27 Stati. "Con l'impatto della guerra russa in Ucraina, è fondamentale proteggere i lavoratori a basso reddito”, ha spiegato in un tweet il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, secondo cui "queste regole sono un passo fondamentale per tutelare i lavoratori in tutta la nostra Ue, nel rispetto delle competenze nazionali e dell’autonomia delle parti sociali". “Le nuove regole tuteleranno la dignità del lavoro e faranno in modo che il lavoro paghi", ...

