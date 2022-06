C’è anche il Napoli su Lucumi: il difensore vuole gli azzurri (Di martedì 7 giugno 2022) Il Napoli è forte e presente su Jhon Lucumi: il colombiano è il preferito per il dopo-Koulibaly, colloqui già avviati con il Genk. Il punto di SerieANews.com. Koulibaly o non Koulibaly, questo è il dilemma. Il dubbio amletico che affligge Napoli e il suo futuro è pesante e non può essere sottovalutato. Sia per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 7 giugno 2022) Ilè forte e presente su Jhon: il colombiano è il preferito per il dopo-Koulibaly, colloqui già avviati con il Genk. Il punto di SerieANews.com. Koulibaly o non Koulibaly, questo è il dilemma. Il dubbio amletico che affliggee il suo futuro è pesante e non può essere sottovalutato. Sia per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

reportrai3 : A collaborare con Casaleggio Associati c’è anche Philip Morris, la quale versa poco più di due milioni di euro in t… - borghi_claudio : @Antonio98854326 Dipende quali sono per voi le priorità. Per me la democrazia è una priorità. Quindi sì, per me il… - DiMarzio : #Calciomercato | @olympiacosfc, per il ruolo di ds in pole c'è De Sanctis. In corsa anche Walter Sabatini - 1411nico : @jovinco82 Ah non sapevo, ho letto cazzate della gente scrivevano di no. E allora regolarizza tutto per bene. Tagli… - guidopoli3 : RT @Barone_T_Regoli: @andreacantelmo8 Considerando che in quello stesso Paese c'è chi si aggrapperebbe ancora a Berlusconi, ma anche a Bers… -