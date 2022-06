Castel Volturno, il bagnino del lido salva quattro bambini e poi muore (Di martedì 7 giugno 2022) Il bagnino di un lido del litorale domitio di 42 anno, originario del Marocco, salva quattro bambini, ma poi non riesce a tornare a riva e muore. Si chiamava Said aveva due... Leggi su ilmattino (Di martedì 7 giugno 2022) Ildi un lido del litorale domitio di 42 anno, originario del Marocco, salva, ma poi non riesce a tornare a riva e. Si chiamava Said aveva due...

fanpage : Un uomo di 45 anni è morto tra le onde dopo aver tratto in salvo 4 bambini che non riuscivano a tornare a riva. Una… - Vdruz : Castel Volturno (CE). Gestore di un lido muore dopo aver soccorso e salvato due bimbi in mare - cronista73 : Castel Volturno, si tuffa in mare e salva due bambini ma muore per lo sforzo - Barbaga3Gaetano : RT @MrWolfTheReven1: Viste recenti polemiche, perchè stavolta non evidenziare che il gestore era marocchino? @matteosalvinimi @GiorgiaMelon… - AnnickQuemper : RT @MrWolfTheReven1: Viste recenti polemiche, perchè stavolta non evidenziare che il gestore era marocchino? @matteosalvinimi @GiorgiaMelon… -