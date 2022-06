Casa Congo e Unispace sono finalisti nella mostra a cura di Rossana Orlandi in occasione della Milano Design Week 2022 (Di martedì 7 giugno 2022) La scuola di conservazione ambientale, Casa Congo, e il leader globale nella creazione di luoghi di lavoro, Unispace, sono stati congiuntamente nominati come finalisti nella mostra GuiltlessPlastic a cura di Rossana Orlandi Milano, 7 giugno 2022Casa Congo è un'organizzazione no-profit, nonché una scuola di conservazione ambientale nicaraguese che fornisce programmi di conservazione a favore della comunità locale. L'associazione ha lavorato a stretto contatto con un gruppo di donne del Nicaragua, noto come Las Tejedoras, o The Weavers, per aiutare l'economia locale e contribuire in maniera sostenibile a ridurre i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) La scuola di conservazione ambientale,, e il leader globalecreazione di luoghi di lavoro,stati congiuntamente nominati comeGuiltlessPlastic adi, 7 giugnoè un'organizzazione no-profit, nonché una scuola di conservazione ambientale nicaraguese che fornisce programmi di conservazione a favorecomunità locale. L'associazione ha lavorato a stretto contatto con un gruppo di donne del Nicaragua, noto come Las Tejedoras, o The Weavers, per aiutare l'economia locale e contribuire in maniera sostenibile a ridurre i ...

direct_congo : RT @AngekoC: Scende in campo lo Zar #Musumeci, quello che appena candidato si aumentato lo stipendio e si sistemato la pensione oltre gli a… - Spatriarcatow : @Pandivia1 @NoSense27271687 @realDonadelLuca @nerimatteo Comprensione base del testo pare II : Ho semplicemente f… - Spatriarcatow : @NoSense27271687 @Pandivia1 @realDonadelLuca @nerimatteo Ignorante forse ma sicuramente non congolese non avendo la… - Corry08101961 : @NinaByzantina ??????a Scholtz e Macron li ha fatti sedere dalla parte opposta di Mosca,al rappresentante del Senegal… - Spatriarcatow : @Pandivia1 @realDonadelLuca @nerimatteo Se fossi nero e con una bandiera del Congo in casa sicuramente mi verrebbe… -