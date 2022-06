'Cartabianca', ospite Michele Santoro per esprimere 'solidarietà' a Bianca Berlinguer. C'è anche Orsini (Di martedì 7 giugno 2022) Michele Santoro tornerà in Rai dopo quattro anni di assenza a (falso perché è stato ospite non molto tempo fa di Lucia Annunziata e si era lamentato perché non veniva dato abbastanza spazio ai no - ... Leggi su globalist (Di martedì 7 giugno 2022)tornerà in Rai dopo quattro anni di assenza a (falso perché è statonon molto tempo fa di Lucia Annunziata e si era lamentato perché non veniva dato abbastanza spazio ai no - ...

Advertising

JBarba52 : @Brizioful @LaVerit7 Che c'entra il Fatto? Parliamo Di Orsini licenziato da Messaggero, ospite a Cartabianca GRATIS… - 46Gio46 : RT @maxbosetti: @AlekosPrete Sarà il prossimo ospite di #Fuoridalcoro , #nonelarena o #cartabianca ? Attendo in trepidante attesa... https:… - Obiwan84881016 : @giovamartinelli @LaVeritaWeb @fattoquotidiano Già avevamo la fusione La7/Rai3/FQ, ora anche questa… Belpietro ospi… - ricpuglisi : RT @VigilanzaT: @ricpuglisi Non solo seguito da Caschetto ma anche cognato della Berlinguer e ospite ricorrente di Cartabianca. Trasmission… - VigilanzaT : @ricpuglisi Non solo seguito da Caschetto ma anche cognato della Berlinguer e ospite ricorrente di Cartabianca. Tra… -