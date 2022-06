Caro carburante: benzina sfiora i 2 euro al litro, gasolio sopra 1.85. Governo pensa a nuovo intervento (Di martedì 7 giugno 2022) Ha ormai ripreso la sua folle corsa verso l’alto il prezzo per la benzina e per il diesel con il segno “+” che questa settimana, rispetto alla precedente, fa segnare aumenti fino al 55%. Si tratta dell’ennesimo salasso per i contribuenti alle prese ormai da mesi con costi pazzi per l’energia e per il carburante. E così, nonostante il taglio delle accise in vigore fino al prossimo 8 luglio, la benzina torna a sfiorare i 2.00 euro al litro. Il prezzo della benzina oggi Secondo l’ultima rilevazione del Ministero della Transizione Ecologica la media settimanale dei prezzi (dal 30/05/2022 al 05/06/2022) della benzina ha raggiunto la soglia di 1.94€ al litro. Leggermente più basso il gasolio, attestato ad 1.85€ al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) Ha ormai ripreso la sua folle corsa verso l’alto il prezzo per lae per il diesel con il segno “+” che questa settimana, rispetto alla precedente, fa segnare aumenti fino al 55%. Si tratta dell’ennesimo salasso per i contribuenti alle prese ormai da mesi con costi pazzi per l’energia e per il. E così, nonostante il taglio delle accise in vigore fino al prossimo 8 luglio, latorna are i 2.00al. Il prezzo dellaoggi Secondo l’ultima rilevazione del Ministero della Transizione Ecologica la media settimanale dei prezzi (dal 30/05/2022 al 05/06/2022) dellaha raggiunto la soglia di 1.94€ al. Leggermente più basso il, attestato ad 1.85€ al ...

