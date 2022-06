Caro bollette, il Comune di Fluminimaggiore chiude gli uffici per risparmiare: “Extracosti di 100mila euro, lo Stato ce ne rimborsa solo 20” (Di martedì 7 giugno 2022) La bolletta della luce è sempre più alta, lo Stato non rimborsa le spese e il Comune mette in atto il suo piano di risparmio energetico: la chiusura degli uffici. Succede a Fluminimaggiore, centro della Sardegna sud occidentale con poco meno di 3mila abitanti, dove il sindaco ha emanato un’ordinanza che dispone anche una limitazione dei rientri pomeridiani. L’atto firmato da Marco Corrias – giornalista professionista, diventato sindaco del suo paese d’origine quattro anni fa, dopo essere andato in pensione da Mediaset – prevede, nello specifico, lo stop del lavoro nei giorni successivi a quelli festivi: a partire dal 3 giugno e continuando (per ora) con martedì 14 (che segue la festa di Sant’Antonio, patrono del paese) e martedì 16 agosto. Non solo: i rientri pomeridiani nel paese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) La bolletta della luce è sempre più alta, lononle spese e ilmette in atto il suo piano di risparmio energetico: la chiusura degli. Succede a, centro della Sardegna sud occidentale con poco meno di 3mila abitanti, dove il sindaco ha emanato un’ordinanza che dispone anche una limitazione dei rientri pomeridiani. L’atto firmato da Marco Corrias – giornalista professionista, diventato sindaco del suo paese d’origine quattro anni fa, dopo essere andato in pensione da Mediaset – prevede, nello specifico, lo stop del lavoro nei giorni successivi a quelli festivi: a partire dal 3 giugno e continuando (per ora) con martedì 14 (che segue la festa di Sant’Antonio, patrono del paese) e martedì 16 agosto. Non: i rientri pomeridiani nel paese ...

