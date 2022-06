Caricabatterie universale, c’è l’accordo: ok a porta USB-C per tutti dispositivi mobili (Di martedì 7 giugno 2022) Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta di direttiva che istituisce un Caricabatterie comune. L’obiettivo della direttiva è introdurre una porta di ricarica comune per tutta una serie di dispositivi elettronici. Avere un Caricabatterie comune migliorerà la comodità dei consumatori armonizzando le interfacce di ricarica e la tecnologia di ricarica rapida, riducendo i rifiuti elettronici. Il relatore del Parlamento Alex Agius Saliba (S&D, MT) ha dichiarato: “Oggi abbiamo fatto del Caricabatterie comune una realtà in Europa! I consumatori europei sono stati frustrati a lungo con più Caricabatterie per ogni nuovo dispositivo. Ora saranno in grado di utilizzare un unico Caricabatterie. Siamo orgogliosi che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 7 giugno 2022) Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta di direttiva che istituisce uncomune. L’obiettivo della direttiva è introdurre unadi ricarica comune per tutta una serie dielettronici. Avere uncomune migliorerà la comodità dei consumatori armonizzando le interfacce di ricarica e la tecnologia di ricarica rapida, riducendo i rifiuti elettronici. Il relatore del Parlamento Alex Agius Saliba (S&D, MT) ha dichiarato: “Oggi abbiamo fatto delcomune una realtà in Europa! I consumatori europei sono stati frustrati a lungo con piùper ogni nuovo dispositivo. Ora saranno in grado di utilizzare un unico. Siamo orgogliosi che ...

