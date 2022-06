Advertising

Agenzia ANSA

Chiedonopiù umane, in grado "di produrre cittadini votati alla legalità e non alla criminalità", i parenti dei carcerati che hanno organizzato unacon corteo, stamattina, davanti all' ...Informazioni utili per assistere allaNome: Calcio Storico Fiorentino Dove: Piazza ... Via delle Vecchie1 (alle Murate) dalle ore 16 di lunedì 6 giugno. Dalle ore 9 di lunedì 6 ... Carceri: manifestazione e corteo di famiglie detenuti a Napoli - Cronaca Chiedono carceri più umane, in grado "di produrre cittadini votati alla legalità e non alla criminalità", i parenti dei carcerati che hanno organizzato una manifestazione con corteo, stamattina, davan ...Amnesty International e Human Rights Watch hanno chiesto al governo di Cuba la scarcerazione immediata e priva di condizioni di Maykel Castillo Pérez e Luis Manuel Otero Alcántara, due artisti il ( ...